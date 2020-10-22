Пашков — о жёстком потолке зарплат: загляните в таблицы — на манеже всё те же

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об обмене Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард».

«На мой взгляд, он показал, что потолок зарплат в КХЛ в последнее время как-то странно работает. Да, его введение летом дало нам надежду на выравнивание сил, но по большому счёту этого не произошло. Загляните в таблицы, там на манеже всё те же — столичные клубы и Казань с ролей лидеров сдвинуть никому не удалось. Расставаясь с Якуповым, „Амур“ показал, что особых амбиций у команды нет, а финансового равенства в лиге по-прежнему не наблюдается. Летом все вроде бы говорили, что „Авангард“ с трудом вписывается в жёсткий потолок зарплат, а тут такое приобретение. Есть подозрение, что потолок скорее всё-таки мягкий.

В альтруизм современных хоккеистов поверить трудно. Сомневаюсь, что Якупов поехал в Балашиху из любви к искусству, то же самое скажу о другом новичке «Авангарда» Костине. В принципе такая же картина в СКА, где как-то удалось дозаявить тоже вряд ли низкооплачиваемых игроков из Северной Америки — Бердина, Тренина, Каменева и Мальцева. Получается, большие клубы находят какие-то лазейки, а середняки и аутсайдеры выживают. Всё как в прежние годы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.