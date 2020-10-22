Пашков — об «Ак Барсе»: от напряжения Квартальнова можно сгореть — и тренеру, и команде

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о победе «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:1).

Думаю, Хабаровск угадал с фигурой главного тренера. Сергей Светлов отлично адаптирован к Дальнему Востоку, он умеет взбодрить команду и распорядиться теми ресурсами, которые есть. Тренер сыграл и на амбициях игроков, всё-таки Якупов где-то перетягивал одеяло на себя, и, наверное, лидерам «Амура» это не очень нравилось.

Но в Хабаровске после 11:2 с «Ак Барсом» и «Йокеритом» всё равно не должно быть никакой эйфории. Руководители региона очень смело заявляли, что «Амур» будет всех побеждать, но каких-то особых возможностей у клуба нет, а Светлов — не волшебник. У той же «Сибири», которая весь октябрь проигрывает, состав ничуть не слабее.

Не раз говорил, что Казани, учитывая высокое мастерство её исполнителей, нужны гибкость и аритмия. А пока мы видим только высокое напряжение, которое идёт от Дмитрия Квартальнова. От этого напряжения можно сгореть — и тренеру, и команде», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.