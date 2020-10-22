Капитан «Автомобилиста» Дацюк выбыл из строя до перерыва на финский этап Евротура

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что капитан команды Павел Дацюк точно не выйдет на лёд до 12 ноября.

«У Павла травма нижней части тела. До ноябрьского перерыва на игры Евротура он точно не сыграет», — цитирует Рябкова ТАСС.

В нынешнем сезоне 42-летний нападающий принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата. Российский форвард отметился 5 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности "+12" и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Дацюк проводил на льду 17 минут и 53 секунды.

Екатеринбургский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Билла Питерса набрала 27 очков в 18 матчах, одержав 12 побед и потерпев 6 поражений. Сегодня, 22 октября, «Автомобилист» проведёт гостевой матч с «Нефтехимиком». Начало встречи — в 19:00 мск.

Первый этап Евротура, Кубок Карьяла, пройдёт с 5 по 8 ноября. Первый матч после паузы «Автомобилист» проведёт 12 ноября в Ярославле с местным «Локомотивом».