Абрамов: Дадонов всегда был для меня примером, он — шикарный игрок

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов прокомментировал переход в команду российского форварда Евгения Дадонова.
«Драфт Егора Соколова и контракт с Евгением Дадоновым? Это просто супер! Особенно то, что Женя Дадонов будет играть в команде. Мы уже несколько лет вместе готовимся к сезону в Челябинске. Он для меня всегда был примером хоккеиста. Дадонов — шикарный игрок, восхищаюсь его игрой, подглядываю у него какие-то фишки. А теперь появился шанс сыграть с ним в одной команде. Поэтому очень хочу, чтобы сезон скорее стартовал.
«Оттава» становится российской командой? Да. Когда меня только обменяли в «Оттаву», все спрашивали, знаю ли я, что тут давно русских не было. А сейчас столько россиян в команду перешло — шесть человек будет. В этом нет ничего плохого, только нам веселее станет. Они очень хорошие игроки, так что плюс во всём», — приводит слова Абрамова Allhockey.Ru.
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