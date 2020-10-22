«Витязь» расторг контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым
«Витязь» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Павлом Варфоломеевым, информирует официальный сайт подольского клуба. Примечательно, что новый двухлетний контракт с «Витязем» Павел подписал 25 апреля.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 25-летний Варфоломеев провел пять матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-3» и 4 минутах штрафного времени.
Сезон-2019/20 форвард начинал в нижегородском «Торпедо», откуда его 16 октября 2019 года обменяли в «Витязь». В регулярке он принял участие в 37 матчах, записав на свой счёт 9 (6+3) очков при показателе полезности «-18» и 10 минутах штрафного времени.
Варфоломеев выступал также за ханты-мансийскую «Югру» и магнитогорский «Металлург».
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