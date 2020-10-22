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Денис Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на 2 года

Денис Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на 2 года
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» продлил контракт с нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом сообщил обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс в своём «твиттере».

По информации источника, соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.

В минувшем сезоне Гурьянов принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 20 шайб и сделав 9 результативных передач при показателе полезности «+5» и 13 минутах штрафного времени. В 27 матчах плей-офф российский нападающий забросил 9 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.

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