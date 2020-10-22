Денис Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на 2 года
Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» продлил контракт с нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом сообщил обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс в своём «твиттере».
По информации источника, соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.
В минувшем сезоне Гурьянов принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 20 шайб и сделав 9 результативных передач при показателе полезности «+5» и 13 минутах штрафного времени. В 27 матчах плей-офф российский нападающий забросил 9 шайб и сделал 8 результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Радек Факса продлил контракт с «Далласом» на пять лет и $ 16,25 млн
- 22 октября 2020
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:12
-
21:04
-
20:49
-
20:15
-
19:52
-
19:39
-
18:58
-
18:46
-
17:55
-
16:56
-
16:34
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:51
-
14:35
-
14:14
-
13:50
-
13:15
-
13:01
-
12:40
-
12:15
-
11:51
-
11:25
-
11:14
-
11:11
-
10:54
-
10:30
-
10:15
-
09:51
-
09:30
Партнерский контент