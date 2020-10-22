«Зимняя классика» — 2021 НХЛ и Матч звёзд отложены на неопределённый срок

Национальная хоккейная лига объявила о переносе на неопределённый срок двух мероприятий в 2021 году. Причиной изменений в графике стала вызванная пандемией коронавируса неопределённость.

Речь идёт о «Зимней классике» между «Миннесотой Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», которая была запланирована на 1 января, а также о Матче звёзд в Санрайзе на домашней арене клуба «Флорида Пантерз». Это мероприятие планировалось провести 29–30 января.

В 2021 году «Зимняя классика» НХЛ пройдёт в 13-й раз в истории лиги. В этом году «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Автором победной шайбы стал российский нападающий «Старз» Александр Радулов, реализовавший большинство в третьем периоде.

Санрайз примет Матч звёзд во второй раз в истории, первый Матч звёзд состоялся здесь в 2003 году. 18 ноября 2015 года лига объявила об изменении формата проведения Матча звёзд. С 2016 года они состоят из трёх матчей, в которых принимают участие сборные звёзд каждого дивизиона.