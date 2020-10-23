Камалов: тренерская перестановка — стресс. Почти весь состав формировался под Гулявцева

Защитник «Амура» Никита Камалов поделился мнением о смене главного тренера в межсезонье и оценил последние удачные результаты команды.

«Для любого клуба тренерская перестановка — стресс. Тем более 80% игроков, да и почти весь состав формировался под Гулявцева. Он отработал в «Амуре» полтора года, все уже знали этого тренера и его требования. Плохо, что так получилось, что семейные обстоятельства вынудили его покинуть Хабаровск. Но мы всё понимаем. Оставалось только работать дальше.

На начало сезона у нас пришлась пора карантина. Многие ребята болели, на лед выходила молодежь. Поэтому проигрывали матчи более чем в одну шайбу, много пропускали. Не могли найти свою игру. Сейчас пришёл новый главный тренер. Объяснил, как нужно действовать, чего он хочет от нас. Мы пытаемся это выполнять. Будем надеяться, что лучшие игры у нас впереди. Но в целом да, сейчас мы набрали оптимальную форму. Вся команда показывает хороший хоккей. Стоит придерживаться этой игры», — приводят слова Камалова «Известия».