«Амур» — «Трактор»: Кравцов и Оберг вернулись в состав гостей

«Амур» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 23 октября в Хабаровске. Начало встречи — 12:00 мск.

В состав челябинской команды вернулся шведский нападающий Понтус Оберг, пропускавший предыдущие три матча. Также в заявку «Трактора» попал Виталий Кравцов.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер),

Йордан – Васильев, Полунин – Голубев– Бутузов,

Камалов – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,

Корягин – Игнатович, Г. Зогорна – Рассказов – Пьянов,

Сергиенко, Гиздатуллин – Кузнецов – Коротких.

«Трактор»:

Федотов (Судницин),

Пилут – Манухов, Калинин– Бывальцев– Берглунд,

Исаев– Бэйлен, Кравцов – Седлак– Гика,

Карпухин – Огурцов, Оберг – Полыгалов – Основин,

Телегин, Авцин — Карлин — Косов, Шварев.