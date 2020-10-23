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«Амур» — «Трактор»: Кравцов и Оберг вернулись в состав гостей

«Амур» — «Трактор»: Кравцов и Оберг вернулись в состав гостей
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Трактор» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 23 октября в Хабаровске. Начало встречи — 12:00 мск.

В состав челябинской команды вернулся шведский нападающий Понтус Оберг, пропускавший предыдущие три матча. Также в заявку «Трактора» попал Виталий Кравцов.

«Амур»:
Аликин (Лангхамер),
Йордан – Васильев, Полунин – Голубев– Бутузов,
Камалов – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,
Корягин – Игнатович, Г. Зогорна – Рассказов – Пьянов,
Сергиенко, Гиздатуллин – Кузнецов – Коротких.

«Трактор»:
Федотов (Судницин),
Пилут – Манухов, Калинин– Бывальцев– Берглунд,
Исаев– Бэйлен, Кравцов – Седлак– Гика,
Карпухин – Огурцов, Оберг – Полыгалов – Основин,
Телегин, Авцин — Карлин — Косов, Шварев.

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