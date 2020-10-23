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Источник: «Магнитка» сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава

Источник: «Магнитка» сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» продолжает нести потери в составе из-за коронавируса, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Таким образом, уральцы потеряли уже 12 хоккеистов из-за коронавируса

Первично положительные результаты на коронавирус пришли у защитника Егора Мартынова и нападающего Игоря Швырёва. Таким образом, уральцы потеряли уже 12 хоккеистов из-за коронавируса.

Ранее магнитогорский клуб по той же причине на время потерял нападающих Николая Прохоркина, Юхо Ламмикко, Богдана Потехина, Никиту Рожкова, Егора Коробкина, Максима Карпова, защитников Михаила Пашнина и Артёма Минулина, а также двух основных голкиперов команды Юхо Олкинуору и Василия Кошечкина.

В свою очередь в списке травмированных продолжают находиться Николай Кулёмин и Архип Неколенко. Не сможет принять участие в матче и шведский новичок Деннис Расмуссен – у него не готовы документы, и он ещё даже не прибыл в Россию.

Таким образом, «Магнитка» сегодня, 23 октября, сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава.

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