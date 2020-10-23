Источник: «Магнитка» сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава

Магнитогорский «Металлург» продолжает нести потери в составе из-за коронавируса, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Таким образом, уральцы потеряли уже 12 хоккеистов из-за коронавируса
Первично положительные результаты на коронавирус пришли у защитника Егора Мартынова и нападающего Игоря Швырёва. Таким образом, уральцы потеряли уже 12 хоккеистов из-за коронавируса.
Ранее магнитогорский клуб по той же причине на время потерял нападающих Николая Прохоркина, Юхо Ламмикко, Богдана Потехина, Никиту Рожкова, Егора Коробкина, Максима Карпова, защитников Михаила Пашнина и Артёма Минулина, а также двух основных голкиперов команды Юхо Олкинуору и Василия Кошечкина.
В свою очередь в списке травмированных продолжают находиться Николай Кулёмин и Архип Неколенко. Не сможет принять участие в матче и шведский новичок Деннис Расмуссен – у него не готовы документы, и он ещё даже не прибыл в Россию.
Таким образом, «Магнитка» сегодня, 23 октября, сыграет с «Северсталью» без 15 игроков основного состава.
- 23 октября 2020
-
15:25
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:16
-
14:07
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:41
-
12:30
-
12:02
-
11:59
-
11:30
-
11:06
-
10:36
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:12
-
07:44
-
00:19
-
00:17
-
00:04
- 22 октября 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:19