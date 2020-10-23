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Бочаров: у московского «Динамо» есть все шансы побороться за Кубок Гагарина

Бочаров: у московского «Динамо» есть все шансы побороться за Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров поделился ожиданиями от выступления команды в нынешнем сезоне.

«У нас были очень хорошие точечные усиления. Вернули в состав Диму Кагарлицкого, пришли такие известные игроки, как центрфорвард Оскар Линдберг и защитник Андрей Сергеев. Так что у нас есть все шансы побороться за Кубок Гагарина. Но для начала надо в плей-офф выйти с максимально высокой позиции. И при этом помнить, что там с любым соперником тяжело будет.

Но на самом деле сейчас самое главное, чтобы сезон прошёл нормально! Чтобы его не прерывали, не останавливали… А пандемия пошла на спад, и болельщиков опять начали пускать на стадион в полном объёме», — цитирует Бочарова пресс-служба московского клуба.

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Руководству бело-голубых жизненно важно не ошибиться в этом вопросе. Ошибка приведёт к потере сезона, который может стать медальным.
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