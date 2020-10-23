Экс-тренер «Автомобилиста» Ширгазиев вошёл в тренерский штаб «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» на официальном сайте объявил о заключении контракта до конца сезона с 55-летним Альбертом Ширгазиевым, который займёт должность тренера вратарей в штабе Николая Заварухина.
В 1994 году Ширгазиев был приглашён в сборную России и выступал на чемпионате мира. В 1996-м Альберт Наилович перешёл в магнитогорский «Металлург», а через год – в челябинский «Мечел», в котором задержался на пять сезонов. Карьеру игрока вратарь завершил в 2006 году, отыграв три года за «Ижсталь».
С 2008 по 2013-й работал тренером вратарей в «Автомобилисте», затем на аналогичной должности отработал два года в краснодарской «Кубани», в сезоне-2016/2017 работал в нижнетагильском «Спутнике», а с 2017 по 2019 год – в «Автомобилисте».
Ранее должность тренера вратарей в «Сибири» занимал финский специалист Яри Каарела, однако недавно новосибирский клуб отказался от его услуг.
- 23 октября 2020
-
15:25
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:16
-
14:07
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:41
-
12:30
-
12:02
-
11:59
-
11:30
-
11:06
-
10:36
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:12
-
07:44
-
00:19
-
00:17
-
00:04
- 22 октября 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:19