Экс-тренер «Автомобилиста» Ширгазиев вошёл в тренерский штаб «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» на официальном сайте объявил о заключении контракта до конца сезона с 55-летним Альбертом Ширгазиевым, который займёт должность тренера вратарей в штабе Николая Заварухина.

В 1994 году Ширгазиев был приглашён в сборную России и выступал на чемпионате мира. В 1996-м Альберт Наилович перешёл в магнитогорский «Металлург», а через год – в челябинский «Мечел», в котором задержался на пять сезонов. Карьеру игрока вратарь завершил в 2006 году, отыграв три года за «Ижсталь».

С 2008 по 2013-й работал тренером вратарей в «Автомобилисте», затем на аналогичной должности отработал два года в краснодарской «Кубани», в сезоне-2016/2017 работал в нижнетагильском «Спутнике», а с 2017 по 2019 год – в «Автомобилисте».

Ранее должность тренера вратарей в «Сибири» занимал финский специалист Яри Каарела, однако недавно новосибирский клуб отказался от его услуг.