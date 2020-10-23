Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Казионов завершил карьеру

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Казионов завершил карьеру
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий ряда российских клубов Дмитрий Казионов принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает издание «Всепроспорт».

36-летний хоккеист является воспитанником московского «Динамо». За карьеру на высшем уровне кроме бело-голубых он выступал за ЦСКА, «Ладу», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Торпедо», «Сочи» и «Северсталь.

Летом 2019 года опытный форвард заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», но не смог пройти просмотр в нижнекамском клубе. Таким образом, «Нефтехимик» стал последним клубом Казионова в профессиональной карьере.

В составе «Ак Барса» и «Металлурга» форвард стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности в КХЛ на его счету 607 матчей и 155 (65+90) очков.

«Нефтехимик» заключил пробные контракты с Атюшовым и Дмитрием Казионовым
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020