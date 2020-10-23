Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Казионов завершил карьеру

Бывший нападающий ряда российских клубов Дмитрий Казионов принял решение завершить профессиональную карьеру, сообщает издание «Всепроспорт».

36-летний хоккеист является воспитанником московского «Динамо». За карьеру на высшем уровне кроме бело-голубых он выступал за ЦСКА, «Ладу», «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», «Торпедо», «Сочи» и «Северсталь.

Летом 2019 года опытный форвард заключил пробный контракт с «Нефтехимиком», но не смог пройти просмотр в нижнекамском клубе. Таким образом, «Нефтехимик» стал последним клубом Казионова в профессиональной карьере.

В составе «Ак Барса» и «Металлурга» форвард стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. В общей сложности в КХЛ на его счету 607 матчей и 155 (65+90) очков.