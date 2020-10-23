КХЛ объявила об отмене матчей «Йокерита» с «Автомобилистом» и «Витязем»

КХЛ объявила об отмене матчей финского «Йокерита» с екатеринбургским «Автомобилистом» и подольским «Витязем» из-за вспышки коронавируса в команды. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



После выездной серии представители финского клуба прошли тестирование. Было выявлено четыре случая заражения, из-за чего вся команда отправлена на карантин.



Матч «Йокерита» с «Автомобилистом» должен был состояться 26 октября, а встреча с «Витязем» — через день, 28 октября.



Отмечается, что окончательное решение по матчам будет принято позже.



Напомним, что финский клуб уже второй раз в ходе нынешнего сезона вынужден уходить на карантин.



На данный момент «Йокерит» занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ.

«Йокерит» ушёл на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у членов команды