КХЛ объявила об отмене матчей «Йокерита» с «Автомобилистом» и «Витязем»
КХЛ объявила об отмене матчей финского «Йокерита» с екатеринбургским «Автомобилистом» и подольским «Витязем» из-за вспышки коронавируса в команды. Об этом сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
После выездной серии представители финского клуба прошли тестирование. Было выявлено четыре случая заражения, из-за чего вся команда отправлена на карантин.
Матч «Йокерита» с «Автомобилистом» должен был состояться 26 октября, а встреча с «Витязем» — через день, 28 октября.
Отмечается, что окончательное решение по матчам будет принято позже.
Напомним, что финский клуб уже второй раз в ходе нынешнего сезона вынужден уходить на карантин.
На данный момент «Йокерит» занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ.
«Йокерит» ушёл на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у членов команды
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