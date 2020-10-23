«Локомотив» вызвал из ВХЛ голкипера Окоряка. Исаев отправлен в «Буран»
Ярославский «Локомотив» объявил об изменениях в команде на своей официальной странице в «Твиттере».
Защитник «железнодорожников» Денис Баранцев выведен из списка травмированных. Вратарь фарм-клуба «Локомотива», воронежского «Бурана», Владислав Окоряк переведён в «Локомотив».
Вратарь Даниил Исаев, защитник Иван Ковалёв, форварды Михаил Беляев и Александр Дарьин отправятся в «Буран».
В нынешнем сезоне 20-летний Исаев принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу и пропустив пять шайб. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,37, а процент отражённых бросков — 88,4.
20-летний Окоряк сыграл три матча в ВХЛ, потерпев два поражения и заработав коэффициент надёжности 6.22 при 87,1% процента отражённых бросков.
«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
- 23 октября 2020
-
18:31
-
18:22
-
18:00
-
17:45
-
17:37
-
17:19
-
16:55
-
16:53
-
16:39
-
16:22
-
15:45
-
15:25
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:16
-
14:07
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:41
-
12:30
-
12:02
-
11:59
-
11:30
-
11:06
-
10:36
-
10:10
-
09:45
-
09:27
Партнерский контент