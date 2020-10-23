«Локомотив» вызвал из ВХЛ голкипера Окоряка. Исаев отправлен в «Буран»

Ярославский «Локомотив» объявил об изменениях в команде на своей официальной странице в «Твиттере».



Защитник «железнодорожников» Денис Баранцев выведен из списка травмированных. Вратарь фарм-клуба «Локомотива», воронежского «Бурана», Владислав Окоряк переведён в «Локомотив».



Вратарь Даниил Исаев, защитник Иван Ковалёв, форварды Михаил Беляев и Александр Дарьин отправятся в «Буран».



В нынешнем сезоне 20-летний Исаев принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата КХЛ, одержав одну победу и пропустив пять шайб. Коэффициент надёжности голкипера составил 2,37, а процент отражённых бросков — 88,4.



20-летний Окоряк сыграл три матча в ВХЛ, потерпев два поражения и заработав коэффициент надёжности 6.22 при 87,1% процента отражённых бросков.

«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов