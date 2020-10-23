Третьяк: логично, что руководить взрослой сборной будут Ларионов и штаб молодёжки

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал состав сборной России на Кубок Карьяла.



«Федерация хоккея России, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду. Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодёжному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему ещё летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены.



Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной. К тому же турнир пройдет в так называемом пузыре — хоккеисты не смогут покинуть территории отеля и арены. Точно такие же условия будут и в Эдмонтоне, так что поездка в Финляндию станет хорошим подспорьем не только с точки зрения игры, но и с точки зрения ментальной подготовки.



Что касается участия других кандидатов в сборную, то они обязательно сыграют в следующих этапах Евротура. Многие из них переболели коронавирусом, кто-то — с осложнениями, кто-то до сих пор восстанавливается. Большинству взрослых игроков в такой ситуации дополнительная пауза в чемпионате пойдет на пользу. То же самое касается и тренерского штаба национальной команды, а также персонала — врачей, точильщиков и других. Поэтому логично, что молодой командой будут руководить Игорь Ларионов и тренерский штаб молодёжной сборной», — приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла