Чистов: я завершил карьеру профессионального хоккеиста. Уже нет ни желания, ни эмоций

Экс-нападающий множества клубов КХЛ, известный по выступлениям за челябинский «Трактор», Станислав Чистов объявил о завершении профессиональной карьеры хоккеиста.



«Я завершил карьеру профессионального хоккеиста. Увы, уже нет ни желания, ни эмоций, ни сил», — сказал Чистов в эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Чистов в КХЛ выступал за «Металлург», «Трактор», «Локомотив», «Автомобилист», «Спартак» и рижское «Динамо».



Чистов — обладатель золотых медалей юниорского и молодёжного чемпионатов мира в составе сборной России. Всего в КХЛ 36-летний нападающий сыграл 570 матчей, в которых набрал 284 (118+166) очка. Кроме того он выступал в НХЛ, где набрал 67 (23+44) баллов в 217 матчах.

«В Америке я скучал, всегда хотелось домой». Большое интервью с Чистовым Нападающий Станислав Чистов повесил коньки на гвоздь. И рассказал много всего интересного.