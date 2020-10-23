Назаров — о предложении возглавить «Донбасс»: я отказался, это никак не касается финансов

Известный тренер Андрей Назаров рассказал, что он получил предложение возглавить ХК «Донбасс», но ответил отказом.



«Действительно, мне поступило предложение возглавить хоккейный клуб «Донбасс», в котором я уже работал, когда команда выступала в КХЛ. Знаю, что в Мариуполе открылся новый хоккейный дворец, в котором теперь команда будет проводить домашние матчи. Желаю ей всяческих успехов и благодарен президенту клуба Борису Викторовичу Колесникову, который открывал ледовый дворец вместе с президентом Украины Владимиром Александровичем Зеленским, за предложение стать главным тренером, которое он мне сделал. Уверен, что, пока такие люди работают в украинском хоккее, этот вид спорта в стране точно не загнётся.



Увы, по определённым причинам я был вынужден отказаться от поста главного тренера в клубе «Донбасс». Сразу отмечу, что это никак не касается финансов. Надеюсь, что в ближайшее время команда снова вернётся в КХЛ. Помню, как мы удачно выступали в регулярке, выходили в плей-офф. «Донбасс» никогда не был статистом в Континентальной лиге. К сожалению, в силу известных причин команда покинула турнир. Но скоро, уверен, обязательно вернётся в число его участников», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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