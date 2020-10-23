Форвард «Детройта» Тайлер Бертуцци хочет получать $ 4,25 млн в год
Нападающий Тайлер Бертуцци и «Детройт Ред Уингз» не могут договориться по сумме нового контракта. Форвард хочет получать $ 4,25 млн в год, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что «красные крылья» предлагают хоккеисту $ 3,15 млн.
Бертуцци, который находится в статусе ограниченно свободного агента, ранее обратился в арбитраж. Слушание должно состояться 25 октября. До его начала клуб и хоккеист по-прежнему могут договориться самостоятельно.
Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний канадец установил личный рекорд результативности, набрав 48 очков. В 71 встрече регулярного чемпионата НХЛ Бертуцци забросил 21 шайбу и сделал 27 результативных передач.
Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
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