Сергей Мозякин забросил первую шайбу в сезоне

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Произошло это в начале третьего периода гостевой встречи с череповецкой «Северсталью» при счёте 1:3.



Магнитогорцы вошли в зону, Мозякин бросил, однако шайба полетела мимо ворот. Тем не менее форвард магнитогорцев Семён Кошелев подхватил снаряд, сделал передачу на границу правого круга вбрасывания, где 39-летний Мозякин нанёс ещё один бросок в касание, на этот раз оказавшийся голевым. Голкипер череповчан Владислав Подъяпольский оказался бессилен.

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Напомним, что «Металлург» отыгрался со счёта 2:4 и обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 5:4.