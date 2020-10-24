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Гурьянов — о новом контракте с «Далласом»: лучшее – впереди!

Гурьянов — о новом контракте с «Далласом»: лучшее – впереди!
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов прокомментировал продление контракта с американским клубом. Новое соглашение рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 2,55 млн.

«Очень рад подписанию нового контракта на два сезона. У меня за плечами первый полный сезон в НХЛ, я очень многому научился. Не могу дождаться новой встречи с партнёрами. Мы сможем опираться на то, чего достигли в прошлом сезоне. Лучшее – впереди!» – написал Денис в «сториз» своего «инстаграма».

В минувшем сезоне Гурьянов принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 20 шайб и сделав 9 результативных передач при показателе полезности «+5» и 13 минутах штрафного времени. В 27 матчах плей-офф российский нападающий забросил 9 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.

Денис Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на 2 года
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