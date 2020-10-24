Скотников: хочу надолго остаться в ЦСКА и добиваться с клубом максимальных высот

Голкипер Всеволод Скотников прокомментировал продление контракта с московским ЦСКА. Новое соглашение 19-летнего хоккеиста с «армейцами» рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Раздумывал ли я перед подписанием? Нет, у меня не было никаких сомнений по этому поводу. Я хочу остаться в ЦСКА надолго. Цель — стать со временем основным вратарём первой команды? Да, конечно. Я думаю, у любого вратаря есть такая цель. Хочу добиваться максимальных высот.

В чём мне надо прибавить? Главное, что мне необходимо, это опыт. Если у меня будет всё больше игровой практики, то буду постепенно набираться мастерства и играть с каждым разом всё лучше. Разница между КХЛ и ВХЛ? Я бы не сказал, что разница между лигами большая. Да, в КХЛ играют немного быстрее и чётче. Но буквально чуть-чуть.

МЧМ? Очень хочу туда поехать. В первую очередь, чтобы доказать самому себе, что могу играть на этом уровне. До чемпионата мира у молодёжной сборной ещё будут турниры и мне надо пробиваться в состав, доказывать тренерам свою состоятельность. Игра за сборную — это всегда плюс. Если тебя вызывают, значит видят твою работу, старание. Но когда ты приезжаешь в сборную, то должен каждый раз снова доказывать, что достоин, надо играть ещё лучше, чем раньше, выкладываться не на сто, а на сто пять процентов», — приводит слова Скотникова пресс-служба клуба.