Дэйли: организация нового сезона сложнее, чем реализация летнего плана

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал условия, в которых может начаться сезон-2020/2021.

«Это совершенно другой вызов, требующий учета целого ряда разнообразных моментов. В некоторых отношениях он сложнее, чем реализация нашего летнего плана возвращения к игре. Нужно собрать как можно больше информации, уделить этому вопросу максимально возможное время и принять наилучшие решения.

Честно говоря, какого-то вероятного сценария сейчас нет. То есть я не могу выбрать какой-то один из 10–12, которые могут быть рассмотрены. Хотя мы должны принять эти решения в течение нескольких недель, не могу сказать, что сейчас мы склоняемся к какому-то из них. Это действительно будет продукт целого ряда соображений, которые ещё не материализовались в нечто конкретное», – приводит слова Дэйли The Score.