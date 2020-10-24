Буре: решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду — лучшее из всех возможных

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре высказал мнение, что решение Федерации хоккея России вызвать в сборную на первый этап Евротура молодых игроков является лучшим из возможных.



«Считаю решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду лучшим из всех возможных. Мы переживаем непростое время, из-за пандемии страдает и хоккей. У молодёжной сборной отменён целый ряд турниров, в том числе и Суперсерия в Канаде. Первый этап Евротура — отличная возможность для молодых проверить свой уровень в международных матчах, подготовиться к одному из важнейших турниров сезона.



Молодёжный чемпионат мира очень популярен в Канаде, в России его популярность за последние 10 лет очень выросла и приближается к взрослому первенству. Логично, что эту команду повезёт тренерский штаб Игоря Ларионова. Думаю, молодым участие в Евротуре в статусе национальной команды придаст дополнительную ответственность и, самое главное, мотивацию.



Многие из взрослых игроков переболели коронавирусом и восстанавливаются. В этой ситуации хоккеистам понадобится дополнительная пауза, чтобы прийти в себя. Впереди будет ещё три этапа Евротура и достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Буре ТАСС.

Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла