Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Буре: решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду — лучшее из всех возможных

Буре: решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду — лучшее из всех возможных
Хоккей / Евротур 0

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре высказал мнение, что решение Федерации хоккея России вызвать в сборную на первый этап Евротура молодых игроков является лучшим из возможных.

«Считаю решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду лучшим из всех возможных. Мы переживаем непростое время, из-за пандемии страдает и хоккей. У молодёжной сборной отменён целый ряд турниров, в том числе и Суперсерия в Канаде. Первый этап Евротура — отличная возможность для молодых проверить свой уровень в международных матчах, подготовиться к одному из важнейших турниров сезона.

Молодёжный чемпионат мира очень популярен в Канаде, в России его популярность за последние 10 лет очень выросла и приближается к взрослому первенству. Логично, что эту команду повезёт тренерский штаб Игоря Ларионова. Думаю, молодым участие в Евротуре в статусе национальной команды придаст дополнительную ответственность и, самое главное, мотивацию.

Многие из взрослых игроков переболели коронавирусом и восстанавливаются. В этой ситуации хоккеистам понадобится дополнительная пауза, чтобы прийти в себя. Впереди будет ещё три этапа Евротура и достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Буре ТАСС.

Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020