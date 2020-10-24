Буре: решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду — лучшее из всех возможных

Двукратный призёр Олимпийских игр Павел Буре высказал мнение, что решение Федерации хоккея России вызвать в сборную на первый этап Евротура молодых игроков является лучшим из возможных.
«Считаю решение ФХР везти на Кубок Карьяла молодую команду лучшим из всех возможных. Мы переживаем непростое время, из-за пандемии страдает и хоккей. У молодёжной сборной отменён целый ряд турниров, в том числе и Суперсерия в Канаде. Первый этап Евротура — отличная возможность для молодых проверить свой уровень в международных матчах, подготовиться к одному из важнейших турниров сезона.
Молодёжный чемпионат мира очень популярен в Канаде, в России его популярность за последние 10 лет очень выросла и приближается к взрослому первенству. Логично, что эту команду повезёт тренерский штаб Игоря Ларионова. Думаю, молодым участие в Евротуре в статусе национальной команды придаст дополнительную ответственность и, самое главное, мотивацию.
Многие из взрослых игроков переболели коронавирусом и восстанавливаются. В этой ситуации хоккеистам понадобится дополнительная пауза, чтобы прийти в себя. Впереди будет ещё три этапа Евротура и достаточно времени, чтобы подготовиться к чемпионату мира», — приводит слова Буре ТАСС.
- 24 октября 2020
-
18:54
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
16:51
-
16:14
-
15:54
-
15:18
-
15:03
-
14:36
-
14:00
-
13:44
-
12:56
-
12:13
-
12:07
-
11:41
-
11:00
-
10:50
-
10:01
-
09:46
-
09:05
-
08:47
-
08:20
-
01:09
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:34