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Вратарь «Баффало» Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год. Клуб предлагает $ 1,8 млн

Вратарь «Баффало» Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год. Клуб предлагает $ 1,8 млн
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере». Шведский вратарь подал иск в арбитраж.

Отмечается, что клуб готов предложить 27-летнему игроку $ 1,8 млн за сезон.

Напомним, помимо Улльмарка в арбитраж обратились нападающие «Баффало» Виктор Олофссон и Сэм Райнхарт.

Шведский голкипер подписал с «Сэйбрз» трёхлетний контракт в сезоне-2015/2016. Летом 2019-го с Улльмарком было подписано однолетнее соглашение на $ 1,325 млн.

В минувшем сезоне вратарь принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2.69 и 91,5% отражённых бросков.

Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
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