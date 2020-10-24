Вратарь «Баффало» Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год. Клуб предлагает $ 1,8 млн
Голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк хочет получать $ 4,1 млн в год, сообщает известный журналист и инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере». Шведский вратарь подал иск в арбитраж.
Отмечается, что клуб готов предложить 27-летнему игроку $ 1,8 млн за сезон.
Напомним, помимо Улльмарка в арбитраж обратились нападающие «Баффало» Виктор Олофссон и Сэм Райнхарт.
Шведский голкипер подписал с «Сэйбрз» трёхлетний контракт в сезоне-2015/2016. Летом 2019-го с Улльмарком было подписано однолетнее соглашение на $ 1,325 млн.
В минувшем сезоне вратарь принял участие в 34 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2.69 и 91,5% отражённых бросков.
Стал известен полный список игроков, обратившихся в арбитраж НХЛ
- 24 октября 2020
-
18:54
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
16:51
-
16:14
-
15:54
-
15:18
-
15:03
-
14:36
-
14:00
-
13:44
-
12:56
-
12:13
-
12:07
-
11:41
-
11:00
-
10:50
-
10:01
-
09:46
-
09:05
-
08:47
-
08:20
-
01:09
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:00
-
22:43
-
22:34
Партнерский контент