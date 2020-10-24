Хартли: рад, что Грицюк вызван в сборную России, но в «Авангарде» его пока некуда ставить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (6:3).



««Авангард» одержал важную победу. Получилось хорошее начало, оно принесло нам много энергии, много жизни. Доволен ребятами и в большинстве, и в равных составах. Считаю, что прошли серьёзную проверку, здорово сработали в обороне, плюс ребята — Толчинский, Хохлачёв, Якупов — забили важные для себя голы. Якупов сыграл здорово, я приятно поражён его скоростью.



Сейчас у нас есть три звена, где ребята создают много моментов, плюс одно сдерживающее звено. Мы понимаем, что Грицюка пока некуда поставить, он не дотягивает до наших форвардов из топ-9. На наш взгляд, лучше, если он будет получать игровую практику в МХЛ. Я рад, что он вызван в сборную России, но мы принимаем решения о составе, исходя из интересов «Авангарда», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Дебютный гол Якупова принёс «Авангарду» победу над «Автомобилистом»