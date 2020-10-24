Хартли: рад, что Грицюк вызван в сборную России, но в «Авангарде» его пока некуда ставить

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (6:3).
««Авангард» одержал важную победу. Получилось хорошее начало, оно принесло нам много энергии, много жизни. Доволен ребятами и в большинстве, и в равных составах. Считаю, что прошли серьёзную проверку, здорово сработали в обороне, плюс ребята — Толчинский, Хохлачёв, Якупов — забили важные для себя голы. Якупов сыграл здорово, я приятно поражён его скоростью.
Сейчас у нас есть три звена, где ребята создают много моментов, плюс одно сдерживающее звено. Мы понимаем, что Грицюка пока некуда поставить, он не дотягивает до наших форвардов из топ-9. На наш взгляд, лучше, если он будет получать игровую практику в МХЛ. Я рад, что он вызван в сборную России, но мы принимаем решения о составе, исходя из интересов «Авангарда», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 октября 2020
-
19:55
-
19:51
-
19:34
-
19:16
-
19:16
-
19:08
-
18:54
-
18:04
-
17:53
-
17:29
-
16:51
-
16:14
-
15:54
-
15:18
-
15:03
-
14:36
-
14:00
-
13:44
-
12:56
-
12:13
-
12:07
-
11:41
-
11:00
-
10:50
-
10:01
-
09:46
-
09:05
-
08:47
-
08:20
-
01:09
- 23 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:44
-
23:41
-
23:38