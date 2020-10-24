Хартли: у Якупова — перезагрузка. Я постараюсь помочь ему как игроку и личности

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о травме Шумакова, а также поделился мнением об игре Наиля Якупова.



«Когда вернётся Шумаков? Он следует протоколу по сотрясению мозга, ему уже лучше, но пока требуется время. Если не ошибаюсь, 10 дней отдыха, так что со СКА и московским «Динамо» он не сыграет. Что касается состава звеньев, когда вернётся Шумаков, то тут невозможно предугадать. Идёт сумасшедший сезон, в нём всё меняется каждый день, возможны травмы, болезни, так что мы не загадываем вперёд.



Я постараюсь помочь Якупову, и дело здесь не в том, что он сильно потерял в зарплате за последнее время. Я тренер, а не банкир. Мне нравится называть этот период в жизни Наиля перезагрузкой. Я знаю его историю, но у него сейчас самый расцвет жизни и карьеры, так что будем работать с ним как с личностью, так и с игроком», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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