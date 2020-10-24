Якупов — о понижении зарплаты: деньги есть, иногда приходится чем-то жертвовать

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал значительное понижение зарплаты после перехода в омский клуб.
«Как согласился на трёхкратное понижение зарплаты? Деньги есть, всё нормально! Иногда приходится чем-то жертвовать. Не забывайте, что я был в Хабаровске, там ещё денег должны. Но не всё упирается в финансы, мне нужны были серьёзные перемены в карьере. «Авангард» — это клуб с огромными амбициями и выстроенной системой, здесь можно выиграть Кубок Гагарина», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Ранее 27-летний форвард имел на руках двухлетний контракт с «Амуром» на общую сумму в 140 млн рублей. После перехода в «Авангард» срок контракта сократился до одного сезона (старое соглашение было расторгнуто и подписано новое). Зарплата Якупова в омском клубе составит 25 млн рублей.
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