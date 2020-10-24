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Буцаев — о поражении со счётом 1:5: «Локомотив» показал, как нужно правильно играть

Буцаев — о поражении со счётом 1:5: «Локомотив» показал, как нужно правильно играть
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:5).

«Тяжело говорить что-то в оправдание после такой встречи, но сегодня не хватило как физических сил, так и опыта и мастерства. Соперник показал, как нужно использовать моменты, как нужно правильно играть. Местами пытались ответить и ответить остро», — приводит слова Буцаева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1. На 4-й минуте встречи ярославцы пропустили гол, а затем ответили пятью шайбами.

«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»
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