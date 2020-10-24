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Глеб Семёнов: «Нефтехимик» хотел порадовать болельщиков

Глеб Семёнов: «Нефтехимик» хотел порадовать болельщиков
Хоккей / КХЛ 0

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Глеб Семёнов поделился эмоциями после матча регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (1:5).

«Выходили заряженные на встречу, с эмоциями. Все были готовы к матчу, в прошлой встрече проиграли, поэтому хотели порадовать болельщиков. Нужно добавлять во всех компонентах, в скорости, в наглости, выигрывать борьбу», — приводит слова Семёнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, что «Локомотив» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на «Нефтехим-Арене» и завершилась со счётом 5:1. На 4-й минуте встречи ярославцы пропустили гол, а затем ответили пятью шайбами. Дубль оформил Антон Ландер.

«Локомотив» одержал восьмую победу кряду, в гостях обыграв «Нефтехимик»
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