Шипачёв: хочется выступить максимально успешно и побороться за Кубок Гагарина

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился мнением о причинах неудач в матчах с ЦСКА.
«Мы уступили, поэтому трудно ответить. ЦСКА забил два, а мы не забили — с нулём голов в активе матчи не выигрывают. Если говорить об уровне «армейцев», то потолок зарплат внёс какие-то коррективы, но в остальном — они как играли по заданию, так и продолжают. Серьёзная, обученная команда. Но «Динамо» будет стараться играть ещё лучше.
Не хватает стабильности. Бывает, проваливаем то первый, то второй период. У нас много молодых ребят, не все ещё забили первые голы, набрали первые очки… Через игры мы обязательно обретём уверенность. Громких лозунгов я не люблю. Просто хочется выступить максимально успешно и побороться за Кубок Гагарина. Весной посмотрим, как мы это воплотим», — приводит слова Шипачёва «ВТБ России».
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