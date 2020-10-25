Дэйли: задача остаётся прежней — начать сезон 1 января и провести его в полном объёме

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что лига по-прежнему планирует начать сезон-2020/2021 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат из 82 матчей.

«Задача остаётся прежней – начать сезон 1 января и провести его в полном объёме. При этом мы отдаём себе отчет, что существуют разные факторы, в силу которых сезон может принять разные формы. Возможно, мы не сможем провести его целиком, может быть, не будем играть летом или начнем его не 1 января. Полной определенности еще нет», – цитирует Дэйли пресс-служба НХЛ.

Напомним, североамериканская лига в обязательном порядке должна завершить сезон не позднее 22 июля, так как основной вещатель лиги NBC также является правообладателем на трансляции Олимпийских игр 2021 года, которые должны начаться 23 июля.