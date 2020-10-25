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Роман Ротенберг отреагировал на победу Хабиба в бою с Гэтжи на UFC 254

Роман Ротенберг отреагировал на победу Хабиба в бою с Гэтжи на UFC 254
Хоккей / Прочие турниры 0

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

«Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи и завершил на этом карьеру. Победу Хабиб посвятил отцу. Ну а матери посвятил окончание карьеры, чтобы исполнить обещание и проводить с ней больше времени. Семья — это действительно самое важное, что у нас есть. Ты непобедим, Хабиб», — написал Ротенберг в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Романа Ротенберга.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, кто победил приёмом треугольником в титульном бою.

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