Роман Ротенберг отреагировал на победу Хабиба в бою с Гэтжи на UFC 254

Первый вице-президент и глава штаба санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на победу россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.
«Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи и завершил на этом карьеру. Победу Хабиб посвятил отцу. Ну а матери посвятил окончание карьеры, чтобы исполнить обещание и проводить с ней больше времени. Семья — это действительно самое важное, что у нас есть. Ты непобедим, Хабиб», — написал Ротенберг в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Романа Ротенберга.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи во втором раунде. Хабиб провёл тейкдаун и оформил победу удушающим приёмом треугольник. Хабиб стал третьим бойцом в истории UFC, кто победил приёмом треугольником в титульном бою.
- 25 октября 2020
-
13:01
-
12:45
-
12:28
-
12:19
-
12:10
-
11:56
-
11:37
-
10:59
-
10:15
-
09:50
-
09:15
-
09:01
-
08:55
-
08:30
-
08:06
-
04:36
- 24 октября 2020
-
23:20
-
22:45
-
22:12
-
21:47
-
21:20
-
20:53
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:21
-
19:55
-
19:51
-
19:34
-
19:16
-
19:16
-
19:08
-
18:54
-
18:04
-
17:53