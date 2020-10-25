ЦСКА объявил состав на встречу с «Куньлунем»

ЦСКА объявил состав на гостевую встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице «армейского» клуба в «Твиттере».

В заявке московского клуба отсутствуют Мэт Робинсон, Александр Попов, Егор Рыков и Тахир Мингачёв. Вернулись в состав «армейцев» Богдан Киселевич, Артём Сергеев и Кирилл Максимов.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);

Блажиевский — Науменков, Слепышев — Кемпе — Голдобин;

Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Киселевич — Сергеев, Телегин — Андронов — Карнаухов;

Голощапов, Коростелёв — Светлаков — Максимов.

Матч «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА состоится сегодня, 25 октября, в Мытищах на одноимённой арене. Начало встречи — в 17:00. Матч пройдёт без зрителей на трибунах.