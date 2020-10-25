37-летний Андрей Таратухин набрал 8 очков в матче чемпионата Румынии

«Чиксереда» в выездном матче чемпионата Румынии обыграла клуб «Спортул» с разгромным счётом 29:1 (6:1, 11:0, 12:0).
Восемь очков в составе победителей набрал 37-летний российский нападающий Андрей Таратухин, который забросил три шайбы и сделал пять результативных передач. Защитник Денис Куляш набрал 3 (2+1) очка.
Таратухин проводит четвёртый сезон в «Чиксереде». Он является трёхкратным чемпионом России. На уровне КХЛ форвард выступал за «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Атлант», «Югру», «Амур» и «Кузню». В составе уфимской команды форвард стал обладателем Кубка Гагарина. В 438 матчах на уровне КХЛ на счету игрока 121 очко.
В минувшем сезоне Куляш принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата Эрсте лиги, забросив 16 шайб и сделав 20 результативных передач. В 14 матчах чемпионата Румынии в активе российского защитника пять заброшенных шайб и семь голевых передач.
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