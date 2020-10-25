Вайсфельд: не понимаю, почему Ковальчука сватают непременно в «Спартак»

Бывший генменеджер клубов КХЛ, а ныне эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию о том, что 37-летний нападающий Илья Ковальчук может перейти в «Спартак».

«Ковальчук уже давно состоявшаяся личность в хоккее. И как игрок, и как человек. И сейчас у него такой статус и возраст, что выбирает он, а не его. Поэтому прежде чем строить домыслы, хорошо бы выяснить у самого Ковальчука — он-то сам чего хочет?

Если Илья намерен остаться в НХЛ, то это один вариант. Потому что если не спешить, я думаю, он и там себе работу найдёт. Особенно если не будет гнаться за деньгами. Опытный форвард всегда пригодится. Если же Ковальчук нацелен вновь подписать большой контракт — это совершенно другое. А может, он просто хочет поиграть в конце карьеры за известный клуб, в том числе и в России.

Я, кстати, не совсем понимаю, почему Ковальчука сватают непременно в «Спартак», а не, допустим, в тот же «Авангард». Тут опять же всё упирается в то, чего Илья хочет от контракта получить. У омского клуба мало места под потолком. А у красно-белых не так хорошо с финансами, и найдут ли спонсоры клуба дополнительные средства на Ковальчука — тоже ещё вопрос.

Я бы не спешил приписывать Илью к какой-то конкретной команде. Для начала надо определиться — желает ли он вернуться в КХЛ? Насколько ему это интересно? Вот если форвард скажет: «Да, я готов», тогда можно будет всерьёз рассуждать о его трудоустройстве. А то мы Ковальчуку сегодня ищем клуб в России, а он завтра заявит: «Или НХЛ, или я вообще заканчиваю», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».