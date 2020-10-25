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Ковалёв: состав «Куньлунь» сформирован. С ЦСКА мы первый раз сыграли в полном составе

Ковалёв: состав «Куньлунь» сформирован. С ЦСКА мы первый раз сыграли в полном составе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

«Игра была достаточно интересной. Результат определяла та команда, которая сделает меньше ошибок. Мы ошиблись больше и получили удаления, своё большинство не реализовали. Состав команды сформирован. Сегодня мы первый раз сыграли в полном составе.

В третьем периоде у нас начали запаздывать переходы из обороны в атаку. В первом периоде мы делали это быстрее, как только мы начали замедляться, игроки ЦСКА стали читать наши атаки. Над большинством мы много работаем, как и над меньшинством. В большинстве начали хорошо двигать шайбу. В меньшинстве многое зависит от блокировки шайбы, ребята тоже делают хорошую работу», — приводит слова Ковалёва пресс-служба лиги.

ЦСКА переиграл «Куньлунь» и прервал серию соперника из трёх побед
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