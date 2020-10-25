Ставровский: «Сочи» надо забивать, это ключевая проблема
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).
«Мы провели сегодня очень хорошую игру, но свои моменты реализовать не удалось. Соперник же, напротив, свои забил. Отсюда такой результат. Если говорить в целом о проблемах – надо забивать, это ключевая проблема. Немного в паузе подтянем физику, тактические моменты. Есть план, который будем реализовывать», — приводит слова Ставровского пресс-служба лиги.
Таким образом, южане потерпели седьмое поражение в последних восьми играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» 28 октября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Спартак» 27 октября в Москве — с череповецкой «Северсталью».
Хет-трик Радила помог «Спартаку» обыграть «Сочи» в домашнем матче КХЛ
- 25 октября 2020
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