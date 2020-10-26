Корягин: «Амуру» не хватило свежести

Защитник хабаровского «Амура» Глеб Корягин прокомментировал итоги встречи с челябинским «Трактором» (1:2).



«Нам не хватило свежести, это наша седьмая встреча через день. В третьем периоде добавили, но не смогли переломить ход встречи», — приводит слова Корягина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт на 18-й минуте первого периода усилиями нападающего гостей Виталия Кравцова. В начале второго периода форвард «Трактора» Сергей Калинин забил в большинстве. В третьем игровом отрезке хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Бутузова, но на большее их не хватило.



Подопечные Анвара Гатиятулина одержали пятую победу в последних шести матчах. При этом 23 октября «Трактор» также обыграл «Амур» в Хабаровске (4:2).

Шайбы Кравцова и Калинина помогли «Трактору» снова обыграть «Амур» в Хабаровске