Корягин: «Амуру» не хватило свежести
Защитник хабаровского «Амура» Глеб Корягин прокомментировал итоги встречи с челябинским «Трактором» (1:2).
«Нам не хватило свежести, это наша седьмая встреча через день. В третьем периоде добавили, но не смогли переломить ход встречи», — приводит слова Корягина пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Счёт был открыт на 18-й минуте первого периода усилиями нападающего гостей Виталия Кравцова. В начале второго периода форвард «Трактора» Сергей Калинин забил в большинстве. В третьем игровом отрезке хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Владимира Бутузова, но на большее их не хватило.
Подопечные Анвара Гатиятулина одержали пятую победу в последних шести матчах. При этом 23 октября «Трактор» также обыграл «Амур» в Хабаровске (4:2).
Шайбы Кравцова и Калинина помогли «Трактору» снова обыграть «Амур» в Хабаровске
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