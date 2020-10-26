Защитник «Северстали»: мы выкладываемся в каждом матче, где-то чуть-чуть не хватает
Защитник «Северстали» Владислав Провольнев подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1 ОТ).
«К сожалению, не получилось выиграть в основное время. Но, главное, заработали два очка. Почему не удаётся доводить игры до побед в основное время? Стараемся выкладываться в каждом матче, где-то чуть-чуть не хватает, не получается. Будем работать на тренировках над большинством, которое у нас не очень хорошо получается. «Динамо» — хороший соперник, габаритные ребята. Самое главное, выполнили тренерское задание — сыграть поактивнее. Какие у наших тренеров требования к защитникам по игре в атаке? Они просты — доводить шайбу до ворот, меньше передач на синей линии и больше бросков по воротам», — приводит слова Провольнева пресс-служба КХЛ.
Минское «Динамо» потерпело пятое поражение кряду, уступив дома «Северстали»
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