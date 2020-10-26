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Михеев: это везение — играть в одном клубе с живой легендой, с Торнтоном

Михеев: это везение — играть в одном клубе с живой легендой, с Торнтоном
Хоккей / НХЛ 0

Российский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал возможность сыграть с ветераном НХЛ Джо Торнтоном.

«Был ли Торнтон моим кумиром в детстве? Если честно, я больше на русских ребят смотрел. Конечно, я знал о Торнтоне, но кумиром он не был.

Играть в одном клубе с живой легендой — большая честь? Это даже не честь, а везение. Возможность тренироваться и играть с таким опытным хоккеистом выпадает не каждому. Я могу что-то взять от него, он может что-то показать, рассказать, объяснить. Очень круто, что так всё сложилось.

Говорят, что буду играть с Таваресом и Марнером в одном звене? Я играл уже с ними. Ничего нет в этом особенного, они такие же люди. Да и вообще, в хоккейной раздевалке никто не вспоминает о размерах контрактов», — сказал Михеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» выходил на меня, но о КХЛ не было смысла разговаривать. Слишком большой риск»
Новый контракт с «Торонто», неудачный плей-офф Кубка Стэнли, главная цель в карьере – в интервью с Ильёй Михеевым.
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