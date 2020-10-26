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Интервью с Ильёй Михеевым — о новом контракте с «Торонто» и главной цели в карьере

Интервью с Ильёй Михеевым
Лев Лукин
«Авангард» выходил на меня, но о КХЛ не было смысла разговаривать. Слишком большой риск»
Новый контракт с «Торонто», неудачный плей-офф Кубка Стэнли, главная цель в карьере – в интервью с Ильёй Михеевым.
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Торонто» Илья Михеев стал одним из главных российский открытий прошедшего сезона в НХЛ. Омич отлично вписался в состав «Мэйпл Лифс», а на его прогресс не смогла повлиять даже неприятная травма, полученная по ходу чемпионата. Плей-офф у Ильи не задался, однако в клубе не было никаких сомнений, что с форвардом нужно продлевать контракт. Не так давно Михеев заключил с «листьями» двухлетний договор, а затем пообщался с корреспондентом «Чемпионата».

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«Подвинулся в деньгах ради интересов «Торонто». Сейчас хочу играть только в «Мэйпл Лифс»

— Поздравляем с подписанием контракта! Расскажите, как проходили переговоры с «Торонто».
— Никакого секрета нет. Мы немного были не согласны с квалификационным предложением клуба, но это рабочий момент. Из-за арбитража в итоге всё немного затянулось, но я думаю, что обе стороны довольны.

— Почему пришлось обращаться в арбитраж?
— Не скажу, что меня что-то прямо не устраивало, мы просто решили подождать. Как говорится, это бизнес, ничего личного. Нам просто нужно было время, потому что действие предыдущего контракта закончилось 9 октября, арбитраж назначили на 21-е число, так что было мало времени, чтобы договориться.

— Ваш агент Дэн Мильштейн говорил, что вы немного подвинулись в деньгах ради интересов «Торонто». Это так?
— Раз Дэн так говорит, значит, так оно и есть (смеётся). Да, подвинулся, но ничего в этом страшного нет.

— С деньгами понятно, а оговаривалась ли ваша роль в клубе при подписании контракта?
— Да, мы разговаривали о структуре, о политике клуба. Ведь когда я приходил в «Торонто», там был другой тренер, но я уже успел поиграть при Шелдоне Кифе. Знаю, как себя тренер ведёт, что требует, поэтому мне намного легче.

— И всё же – в каком статусе вас видят в клубе? Нижние звенья, ведущие тройки?
— Пока, наверное, трудно сказать, всё-таки команда в межсезонье достаточно сильно изменилась. Примерно я понимаю, где меня будут использовать и с какими партнёрами, но пройдёт время и что-то поменяется. Мы ведь сейчас даже не знаем, когда начнутся тренировки.

— Была ли вероятность, что вы смените команду в НХЛ в межсезонье?
— Права на меня принадлежат «Торонто», так что это могло зависеть только от клуба. Но эта тема никогда не поднималась.

— Вы сами хотели играть только в «Мэйпл Лифс»?
— Да, мне нравится клуб, город, организация, перспективы. Но в дальнейшем посмотрим, как всё повернётся.

— В результате вы остались довольны сделкой?
— Наша сторона – абсолютно. Но я думаю, что и «Торонто» тоже.

— Вы сами принимаете участие в переговорах или всем занимается агент?
— Во время подготовки к арбитражу я тоже участвовал в видеоконференции, а что касается разговоров с клубом, то этим занимался Дэн Мильштейн. Я ему полностью доверяю.

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«В плей-офф как-то всё накопилось. Но не люблю оправдываться»

— У вас были разговоры с «Авангардом», чтобы поиграть в Балашихе до старта сезона НХЛ?
— Я знаю, что из «Авангарда» на меня выходили. Но я был на тот момент без контракта в НХЛ, и не было смысла даже разговаривать о приезде в КХЛ. Слишком большой риск, на который не стоило идти. Желание получить игровую практику во время длинной паузы, может, и было, но без нового контракта в НХЛ разговаривать об этом было бессмысленно.

— Как бы вы оценили для себя первый год в НХЛ? Ожидали большего или приятно себя удивили?
— Считаю, что получился неплохой сезон. Травма немного подкосила, но ничего страшного, бывает. Я скорее доволен собой, чем нет. Хотя понятно, что есть куда расти.

— Перед рестартом сезона в «Торонто» восхищались вашей формой. Чувствовали сами, что прекрасно готовы к плей-офф?
— Я правильно восстановился после неприятной травмы, у меня ведь полностью потерялась моторика тогда. Во время карантина НХЛ разрешила травмированным тренироваться, за что я очень благодарен лиге. Может быть, и было ощущение, что я готов «зажечь» в плей-офф, но нет ничего страшного в том, что не получилось. Это лишь возможность научиться на своих ошибках.

— С чем связываете вашу не слишком удачную игру в Кубке Стэнли?
— Как-то всё накопилось. И опыта не хватило таких матчей, плюс долго не играл. Вообще, не люблю оправдываться. Да, не получилось, но сейчас я уже ничего исправить не могу. Зато понимаю, где я мог быть лучше.

— Серия с «Коламбусом» — ваш первый опыт плей-офф НХЛ. Что такое матчи Кубка Стэнли?
— Матчи плей-офф всегда тяжёлые и вязкие, нужно больше концентрации, больше скоростей. Но в НХЛ здорово то, что исход каждой игры и каждой серии – это абсолютная загадка.

— «Торонто» давно имеет репутацию некубковой команды. В коллективе это как-то обсуждается, может быть, придаёт дополнительную мотивацию?
— Все хотят побеждать. Да, мы знаем, что «Торонто» давно не проходил глубоко в плей-офф, но мы понимаем, что рано или поздно это закончится.

— С «Мэйпл Лифс» реально взять Кубок Стэнли?
— Да, а почему бы и нет? Возьмите недавний пример чемпионства «Сент-Луиса» — ещё зимой команда шла на последнем месте в лиге. В НХЛ всё возможно.

— Выиграть Кубок Стэнли – это ваша главная карьерная цель?
— Если говорить о наградах, то да. Хотя есть ещё олимпийское золото. Но самое главное – это постоянно развиваться и совершенствоваться.

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— Насколько необычно было жить в «пузыре»? Расскажите об особенностях быта.
— Это был уникальный опыт. Мы обязаны были каждый день проходить тесты, но для нас были созданы все условия. Можно было ездить на стадион, ходить в рестораны на этой территории. Но когда начались матчи, я не чувствовал этого «пузыря». Ребятам, у которых есть семьи, маленькие дети, конечно, приходилось тяжелее, но я не ощущал ничего особенного. Обычный распорядок дней во время плей-офф – игры, тренировки, сон.

— Сейчас вы подписали односторонний контракт. Означает ли это некий переход на новую ступень для вас?
— Не чувствую, что что-то сильно поменялось. Конечно, это придаёт уверенности, но для меня это не играет глобальной роли.

— Но и о конкуренции с ребятами из АХЛ ещё тоже нужно думать.
— Конечно.

— В «Торонто» сейчас будет играть Александр Барабанов. Какие у вас отношения? Может, уже удалось пообщаться?
— Мы хорошо знаем друг друга, вместе играли на чемпионате мира, да и так часто пересекались. Здорово, что в «Торонто» появился ещё один русский. К конкуренции с ним готов, да и не только с ним. Конкуренция – это двигатель прогресса.

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— Говорят, что вы будете играть с Таваресом и Марнером в одном звене. Это большой вызов?
— Я играл уже с ними. Ничего нет в этом особенного, они такие же люди. Да и вообще, в хоккейной раздевалке никто не вспоминает о размерах контрактов.

«Круто, что буду играть вместе с Торнтоном. Это даже не честь для меня, а везение»

— «Мэйпл Лифс» подписали контракт с Джо Торнтоном. Когда вам было три года, его выбрали под первым номером драфта в НХЛ. Был ли он вашим кумиром в детстве?
— Если честно, я больше на русских ребят смотрел. Конечно, я знал о Торнтоне, но кумиром он не был.

— Играть в одном клубе с живой легендой – большая честь?
— Это даже не честь, а везение. Возможность тренироваться и играть с таким опытным хоккеистом выпадает не каждому. Я могу что-то взять от него, он может что-то показать, рассказать, объяснить. Очень круто, что так всё сложилось.

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А ведь завершение карьеры не за горами.

— Чем вы занимаетесь сейчас? Как проводите отпуск?
— Нахожусь дома, в Омске. Провожу время с семьёй, тренируюсь на льду и в зале. Очень благодарен «Авангарду», что предоставили мне условия для тренировок в хоккейной академии. Жду, когда можно будет ехать в Канаду.

— Насколько тщательно следите за «Авангардом» в этом сезоне КХЛ?
— Бывает, смотрю матчи, когда есть время. «Ястребы» обновили команду, она стала более скоростной. Думаю, у них хорошие шансы на успех.

— Есть ли понимание, когда нужно возвращаться в Канаду?
— Официально ещё ничего не сказали, мы ждём информацию. Но мне точно надо будет приехать заранее, так как по прилёте обязательно придётся сидеть на карантине две недели.

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