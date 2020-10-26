У финнов на Кубке Карьяла сыграют только те хоккеисты, которые выступают в Финляндии

Глава финской федерации хоккея Матти Нурминен прокомментировал особенности проведения этапов Евротура в нынешнем сезоне.
«Мы обратились в нашу пограничную службу с просьбой освободить сборные Швеции, Чехии и России от обязательного карантина при въезде на территорию Финляндию. Каждый игрок, приезжающий в страну, должен иметь возможность предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, проведённый в Финляндии. Все команды будут размещены в Хельсинки в максимально плотном «пузыре». Сборные разместятся в одном отеле, где вообще нет посторонних. У каждой команды будет свой отдельный этаж и своя обеденная зона.
Что касается состава сборной, то на Кубок Карьяла в финскую команду приглашены только хоккеисты, выступающие в Финляндии. А на декабрьский этап Евротура, который пройдёт в России, приедут только игроки, выступающие за рубежом», — приводит слова Нурминена Iltalehti.
Финский этап Евротура Кубок Карьяла пройдёт в Хельсинки на «Хартвалл-арене» с 5 по 8 ноября.
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