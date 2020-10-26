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Защитник Ристолайнен может покинуть «Баффало»

Защитник Ристолайнен может покинуть «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

«Баффало Сэйбрз» может рассмотреть варианты обмена защитника Расмуса Ристолайнена, утверждает The Score.

Контракт 25-летнего финна с зарплатой в $ 5,4 млн в год рассчитан ещё на один год — до конца сезона-2021/2022.

Ристолайнен был задрафтован «Баффало» в 2013 году в первом раунде под общим 8-м номером. С сезона-2013/2014 выступает за «Сэйбрз».

В минувшем сезоне финский защитник принял участие в 69 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 27 результативных передач при показателе полезности «-2» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф ««Сэйбрз» пробиться не смогли.

Всего за карьеру в НХЛ Ристолайнен отыграл 493 матча, набрав 227 (42+185) очков при коэффициенте полезности «-145» и 255 минутах штрафа.

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