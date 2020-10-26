Максим Казаков заключил контракт с «Куньлунем» до конца сезона

Нападающий Максим Казаков заключил контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ. Стороны подписали двустороннее соглашение до конца сезона.



Летом 27-летний Казаков покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному соглашению сторон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 46 секунд за матч. Во встречах Кубка Гагарина игрок участия не принимал.



В КХЛ Казаков выступал за омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург» и «Адмирал». Кроме того форвард играл за «Хумо», «Сарыарку» и «Сокол» в ВХЛ.

Максим Казаков покинул «Сибирь»