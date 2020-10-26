Максим Казаков заключил контракт с «Куньлунем» до конца сезона

Нападающий Максим Казаков заключил контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ. Стороны подписали двустороннее соглашение до конца сезона.
Летом 27-летний Казаков покинул хоккейный клуб «Сибирь». Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному соглашению сторон.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 46 секунд за матч. Во встречах Кубка Гагарина игрок участия не принимал.
В КХЛ Казаков выступал за омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург» и «Адмирал». Кроме того форвард играл за «Хумо», «Сарыарку» и «Сокол» в ВХЛ.
- 26 октября 2020
-
15:00
-
14:54
-
14:31
-
14:25
-
14:15
-
13:41
-
13:17
-
12:54
-
12:19
-
12:18
-
11:50
-
11:37
-
11:21
-
10:55
-
10:36
-
10:16
-
10:06
-
09:55
-
09:23
-
08:55
-
08:37
-
06:09
- 25 октября 2020
-
23:52
-
23:33
-
22:56
-
22:46
-
22:22
-
21:54
-
21:21
-
21:00
-
20:44
-
20:36
-
20:29
-
20:26
-
19:34