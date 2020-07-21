Максим Казаков покинул «Сибирь»

Нападающий Максим Казаков покинул хоккейный клуб «Сибирь», информирует официальный сайт команды из Новосибирска. Стороны расторгли действующее соглашение по обоюдному соглашению сторон.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие только в 14 матчах за основную команду, записав на свой счёт 2 (1+1) балла при показателе полезности «0» и 10 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 13 минут и 46 секунд за матч. Во встречах Кубка Гагарина игрок участия не принимал.



Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года.



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