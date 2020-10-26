Емелин: после перерыва не всегда просто войти хорошо в матч, но «Авангард» уже готов

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от встречи со СКА.



«У нас был тяжёлый отрезок перед этим небольшим перерывом. Мы сыграли четыре матча за семь дней. Поэтому уже готовы. Плюс после матчей отдохнули, было время восстановиться. В предыдущую встречу смогли войти хорошо. После такого перерыва не всегда это просто, но уже нормально.



У нас прессингующий хоккей, мы никогда не откатываемся. Поэтому немаловажный фактор для нас — быть всё время свежими и хорошо подготовленными.



Чего жду от матча? Быстрый хоккей. Думаю, может быть, даже результативный. СКА — очень мастеровитая команда. Хорошо играет и индивидуально. Поэтому сегодня будет интересный хоккей», — приводит слова Емелина пресс-служба омского клуба.

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