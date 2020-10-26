Шаров — о возвращении «Сибири» прошлогодней игры: у нас переключатель просто в раздевалке

Нападающий новосибирской «Сибири» Александр Шаров прокомментировал домашнюю победу над «Барысом» (3:1).

«Неплохой матч для «Сибири», но есть над чем работать. Удалось ли преодолеть мини-кризис и с чем я его связывал? С тем, что не забивал голы. Это было ожидаемое решение тренерского штаба. Надеюсь, что перезагрузился, посмотрел со стороны — где добавить, где исправить. Два матча вроде бы нормально провёл, осталось забивать.

Как «Сибири» удалось переключиться на игру образца прошлого года? Переключатель у нас в раздевалке. Там переключили просто, и всё. Нужна была победа на зубах. Мы если до этого выигрывали, то там счета были какие-то непонятные, 6:4… Очень много пропускали. Мы улучшили игру в обороне в двух последних матчах, такие победы придают уверенность.

«Барыс» должен был стать соперником по второму раунду плей-офф? У команды поменялся состав, да и у нас тоже. Лично я прошлый сезон не вспоминал», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.