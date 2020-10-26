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«Локомотив» одержал девятую победу кряду, разгромив в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0

«Локомотив» одержал девятую победу кряду, разгромив в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Дубль в составе победителей оформил Георгий Иванов. Два очка набрал форвард «Локомотива» Антон Ландер (1+1). Голкипер гостей Эдди Паскуале оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 35 бросков.

Для ярославского клуба эта победа стала девятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в Уфе — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 28 октября.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2020, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Ландер (Коршков) – 03:59' (5x5)   0:2 Иванов (Рафиков) – 07:54' (5x5)   0:3 Каюмов (Мисюль, Осипов) – 11:43' (5x5)   0:4 Иванов (Ландер, Коваленко) – 32:23' (5x5)   0:5 Алексеев (Берёзкин, Марченко) – 44:48' (5x5)
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