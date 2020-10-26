«Локомотив» одержал девятую победу кряду, разгромив в гостях «Салават Юлаев» со счётом 5:0

Ярославский «Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась с разгромным счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Дубль в составе победителей оформил Георгий Иванов. Два очка набрал форвард «Локомотива» Антон Ландер (1+1). Голкипер гостей Эдди Паскуале оформил четвёртый шат-аут в сезоне, отразив 35 бросков.

Для ярославского клуба эта победа стала девятой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в гостях встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Салават Юлаев» в Уфе — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 28 октября.