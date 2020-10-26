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Нападающий «Торпедо» Иван Чехович забросил первую шайбу в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Иван Чехович забросил первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

В концовке третьего периода шайбу забросил форвард «Торпедо» Иван Чехович. Это первая шайба 21-летнего форварда в КХЛ и 11-й матч в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сезон-2019/2020 Чехович провёл в АХЛ в «Сан-Хосе Барракуда». Принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата, набрав 12 (4+8) очков при показателе полезности «-5» и шести минутах штрафного времени. За карьеру в АХЛ форвард провёл 53 матча, в которых забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач. В НХЛ не сыграл ни одного матча.

Иван — выпускник школы московского «Динамо». Бело-голубые потеряли права на хоккеиста летом 2017 года из-за смены юридического лица.

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